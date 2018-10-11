Aytemiz Alanyaspor'da Emre Güral ile yollar ayrıldı

Antalyaspor'dan sezon başında Aytemiz alanyaspor'a dahil edilen Emre Güral ile yolların ayrıldığı açıklandı. Bir süredir kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Emre Güral, bugün kulüp yönetimi ile masaya oturdu. İki taraf arasında yapılan görüşmenin ardından Emre Güral ile aytemiz Alanyaspor karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih etme karararı aldı.

Turuncu-yeşilli kulübün internet sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcumuz Emre Güral'ın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Emre Güral'a bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."