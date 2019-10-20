21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aytemiz Alanyaspor'dan farklı galibiyet

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Alanyaspor, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 5-2'lik skorla kazandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Ceyhun, 29 ve 75. dakikalarda Cisse, 51. dakikada Bakasetas ile 70. dakikada Fernandes'ten geldi. Rizespor'un sayılarını ise ilk golü penaltıdan olmak üzere 66. ve 75. dakikalarda Boldrin kaydetti.

Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse, böylece 8 hafta sonunda 8 gole ulaşmış oldu.

Bu sonucun ardından Alanyaspor evindeki 4. maçta 3. galibiyetini aldı ve 17 puana yükselerek liderliği Trabzonspor'dan geri aldı. Üst üste 4. yenilgisini alan Rizespor ise 8 puanla, 16. sırada kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor ise evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.

Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusya S-400´leri ateşledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Gri listede aranıyorlardı! İkna yoluyla teslim oldular

Gri listede aranıyorlardı! İkna yoluyla teslim oldular

Kaçarken hastaneyi talan ettiler! Teröristbaşı detayı dikkat çekti

Kaçarken hastaneyi talan ettiler! Teröristbaşı detayı dikkat çekti

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

YÖK açıkladı: Bir yıl ertelendi

YÖK açıkladı: Bir yıl ertelendi

Akılalmaz olay: İki şehir 'sınır' yüzünden birbirine girdi

Akılalmaz olay: İki şehir 'sınır' yüzünden birbirine girdi

Çanakkale'de bulundu! Tam 19 asırlık

Çanakkale'de bulundu! Tam 19 asırlık
 

POPÜLER HABERLER

Karanlıkta görünmez oluyor! Türk zırhlılarına entegre edildi

Karanlıkta görünmez oluyor! Türk zırhlılarına entegre edildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA