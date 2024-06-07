Azerbaycan, Arnavutluk'a diş geçiremedi

EURO 2024 öncesinde yapılan hazırlık maçında Arnavutluk ile Azerbaycan karşı karşıya geldi. Arnavutluk konuk ettiği Azerbaycan'ı 3-1 mağlup etti.

Arnavutluk'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Nedim Bajrami, 83. dakikada Rey Manaj ve 87. dakikada Qazim Laci kaydetti.

Azerbaycan'ın tek golünü ise 90. dakikada Musa Qurbanlı attı.

Arnavutluk'ta, Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlarken, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Rey Manaj 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Arnavutluk, EURO 2024'te İspanya, İtalya ve Hırvatistan'ın yer aldığı B Grubu'nda yer alıyor.