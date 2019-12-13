14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7907
  • 6,4735
  • 273.774
  • 111155
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Azerbaycan Milli Takımı, Hırvat teknik direktör Jurcevic'le yollarını ayırdı

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran teknik adam Nikola Jurcevic'in sözleşmesini feshetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AFFA'dan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen toplantıda Azerbaycan Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerindeki performansını değerlendirdi. Toplantıda, Jurcevic'in sözleşmesinin feshedilmesi yönünde karar alındı.

Hırvat teknik adamın çalıştırdığı Azerbaycan Milli Takımı, EURO 2020 elemelerinde sadece 1 puan elde etmiş ve grupta sonuncu olmuştu.

Nikola Jurcevic, 2013-15 yıllarında Beşiktaş'ta teknik direktör yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Bakan Kurum: Projelerimizi sahada hızlı bir şekilde başlattık

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Adnan Oktar davasında yeni gelişme

Adnan Oktar davasında yeni gelişme

ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

Türkiye-Rusya arasında önemli görüşme

Türkiye-Rusya arasında önemli görüşme

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor

İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor

Dönercilerden Canan Karatay'a suç duyurusu! 'Açıklamasından sonra satışlar düştü'

Dönercilerden Canan Karatay'a suç duyurusu! 'Açıklamasından sonra satışlar düştü'

'Türkiyesiz denge sağlanamayacağını herkes biliyor'

'Türkiyesiz denge sağlanamayacağını herkes biliyor'

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

İletişim Başkanlığı terör örgütü PYD/YPG´nin gerçek yüzünü anlatan film hazırladı

İletişim Başkanlığı terör örgütü PYD/YPG´nin gerçek yüzünü anlatan film hazırladı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

1890'lı yıllarda kurduğu düzenekle insanları böyle görüntüledi

1890'lı yıllarda kurduğu düzenekle insanları böyle görüntüledi

Ağaçtan, taştan heykeller yapıyor, Heykeltıraş çobanın tek hayali...

Ağaçtan, taştan heykeller yapıyor, Heykeltıraş çobanın tek hayali...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA