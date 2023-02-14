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Spor

Azerbaycan takımı Turan Tovuz derbinin gelirini depremzedelere gönderdi

Azerbaycan kulübü Turan Tovuz, Kepez ile oynadıkları derbi maçın bilet satışından elde edilen 7 bin manatın depremzedelere destek amacıyla AFAD hesabına gönderildiğini açıkladı.

IHA14 Şubat 2023 Salı 15:35 - Güncelleme:
Azerbaycan takımı Turan Tovuz derbinin gelirini depremzedelere gönderdi
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyaları devam ediyor. Azerbaycan'ın Turan Tovuz kulübü de Kepez ile oynadıkları derbi maçta elde edilen bilet gelirlerinin Türkiye'deki depremzedelere destek olmak amacıyla AFAD'a gönderildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Turan Tovuz-Kepez maçında satışa sunulan 2 bin 350 biletin satışından elde edilen 7 bin manat, depremden zarar gören kardeş ülke Türkiye'ye yardım amacıyla AFAD hesabına aktarıldı" ifadelerine yer verildi.

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