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Azerbaycan'ı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü galibiyetini aldı

Japonya'da devam eden 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. turdaki üçüncü maçında Azerbaycan'ı 3-1 mağlup etti.

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F Grubu'nda yer alan Türkiye, 2. turdaki üçüncü maçında Osaka kentinde Azerbaycan ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibini 26-24, 25-17, 22-25 ve 25-21'lik set sonuçlarıyla 3-1 yendi. Bu sonucun ardından milliler, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü galibiyetini elde etti.

Gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden Türkiye, son maçında yarın TSİ 07.25'te Tayland ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Municipal Central Gymnasium

HAKEMLER: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Denny Lassi (Dominik Cum.)

TÜRKİYE: Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem, Simge (L) (Şeyma, Ebrar, Çağla, Aylin)

AZERBAYCAN: Mammadova, Aliyeva, Hasanova, Yagubova, Rahimova, Imanova, Karimova (L) (Alishanova, Azimova, Gurbanova, Samadova, Abdulazimova)

SETLER: 26-24, 25-17, 22-25, 25-21

SÜRE: 106 dakika (30', 23', 25', 28')

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