Azerbaycan'ı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü galibiyetini aldı Japonya'da devam eden 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. turdaki üçüncü maçında Azerbaycan'ı 3-1 mağlup etti.