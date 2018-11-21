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Azerilerin Messi'si Nihat Ahmedzade'yi Beşiktaş kaptı

Beşiktaş Sumgait U-12 takımının oyuncusu Nihat Ahmedzade’yi renklerine bağladı. 12 yaşındaki oyuncu daha önce M.United tarafından da denenmişti.

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ALT yapıya büyük önem veren ve Vodafone’la birlikte bütün Türkiye’yi tarayan Beşiktaş, yurt dışından da genç oyuncuları yakın markajda tutuyor. Siyah-Beyazlı yönetim, Azerbaycan’da Sumgait U-12 takımında forma giyen 2006 doğumlu Nihat Ahmedzade’yi renklerine bağladı. Genç oyuncu bundan sonra Beşiktaş’ın Futbol Akademisi’nde gelişimini sürdürecek. Azerbaycan’da tekniği ile konuşulan ve ‘Azeri Messi’ olarak bilinen genç oyuncu, daha önce Manchester United seçmelerinde de yer almıştı.

AİLESİ TÜRKİYE’Yİ İSTEDİ

Ancak ailesi, Nihat Ahmedzade’nin Türk dili konuşan bir ülkeye gitmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi. Oyuncuyu Azerbaycan’ın tanınmış koçlarından Sabir sürdürecek. Azerbaycan’da Aliyev’in keşfettiği de belirtildi.

(Aksam)

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