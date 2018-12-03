Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aziz Behich'ten Fenerbahçe'ye mesaj!

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer listesinde yer alan ancak PSV'ye transfer olan eski Bursasporlu sol bek Aziz Behich, menajeri aracılığıyla sarı-lacivertli kulübe haber yolladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transferde önceliği orta saha ve forvet takviyesine veren Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi. Sezon başında 1.5 milyon euro'ya Bursaspor'dan PSV Eindhoven'a transfer olan 28 yaşındaki Aziz Behich'in menajeri aracılığıyla sarı-lacivertli kulübe haber yolladığı bildirildi.

Hollanda ekibinde kulübeden kurtulamayan Avustralyalı sol bekin, F.Bahçe'ye gelmek istediğini iletip "Beni isterseniz seve seve gelirim. Bonservis konusunda her türlü kolaylık için PSV yönetimiyle konuşmaya hazırım" mesajı gönderdiği öğrenildi. Aziz'in ismi sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

70 DAKİKA OYNADI

Hollanda ligi Eredivisie'de bu sezon 4 maçta sahaya çıkıp sadece 70 dakika şans bulabilen 1.70 boyundaki futbolcu, söz konusu maçlarda oyuna sonradan dahil oldu. PSV ile 2022'ye kadar kontratı olan Behich, Bursaspor'da 144 maçta 6 gol, 8 asist üretmişti.

(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Demirkazık´taki anlar böyle görüntülendi

Demirkazık´taki anlar böyle görüntülendi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA