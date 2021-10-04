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Spor

Aziz Çetin: Yeni hoca arayışlarımız başladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Aziz Çetin, Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

DHA4 Ekim 2021 Pazartesi 23:22 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 23:22
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Süper Lig'de oynanan 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 8 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kırmızı beyazlı ekibin başkanı Aziz Çetin, geniş bir listeleri olduğunu ve yeni hoca çalışmalarının başladığını kaydetti.

Ersun Yanal ile gece saatlerinde karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdıklarını kaydeden Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile yollarımızı karşılıklı anlaşmayla sonlandırdık. Kendisine ve ekibine bu zamana kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Şu saat itibarıyla yeni hoca arayışlarımız başladı. Yerli ve yabancı olmak üzere geniş çaplı bir listemiz var. Bu liste içerisinden belirlediğimiz 6-7 teknik direktör bulunuyor. Antalyasporumuz için en iyisi ve en uygununu inşallah takımımızın başına getireceğiz" dedi.

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