Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Almanya'da Frankfurt Fenerbahçeliler Derneği'nde açıklamalarda bulundu. İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri...

"VAGON DEVRİLMEK ÜZERE"

"Neden aday oldum? 6 senedir başarısızlık var. Tamam başarısızlık olabilir ama öyle olaylar olmaya başladı ki kulüp raydan çıktı ve vagon devrilmek üzere. Kulüp başka amaçlarla başka şeylerin peşinde koşuyor."

"ALİ KOÇ İLE DERDİMİZ YOK"

"Bizim Ali Koç ve yönetimiyle derdimiz yok. Bizim derdimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin eski gücüne kavuşması lazım."

"ŞAMPİYON YAPAMAZSAM BIRAKACAĞIM"

"Seçilirsem ve birinci yıl şampiyon yapamazsam bırakacağım, söz veriyorum."

"AMACI HEP KAVGA ETMEK"

"Stadı kim yaptı, Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Biz yapacağız diyoruz, bize yalandan kim ölmüş diyor. Sen 6 senedir neredeydin? Neden daha önce büyüteceğim, yenileyeceğim demedin? Amacı hep kavga etmek.'

"GİTTİ ESKİ HOCALARI GETİRDİ"

"İsmail Kartal, Ersun Yanal, Pereira... Hepsini yeniden getirdi. Biz bu adamları niye gönderdik? Sen bunlardan bir ders alman lazım. Orada olan insanlara 'Neden gitti?' diye sor. Aziz Yıldırım yapamadı biz bunları yaptık teziyle gitti eski hocaları getirdi ama sonuçta başarısız oldu."

"AZ DAHA KÜME DÜŞÜYORDUK"

"İlk sene az daha küme düşüyorduk. Fenerbahçe tarihinde iki kere küme düşme tehlikesi var. Biri 80'lerde, diğeri de Ali Koç döneminde."

"99 PUAN ALDIK AMA ŞAMPİYON DEĞİLİZ"

"Sivasspor maçında yensek şampiyon olacaktık. Bu sene 99 puan topladık, başarıdır ama şampiyon değiliz. Tarih şampiyonları yazar. İkincileri maalesef yazmaz. Bunun için şampiyon olmalıyız.

"JUVE'DEN BARÇA'DAN TRANSFER YAPIYORDU"

"Barcelona'dan oyuncu alırız, City'den alırız, Juventus'tan alırız. Listemizde 100 tane oyuncu var diye söylediler de söylediler. Güçlü olduklarını, gerekirse haklarını yedirmeyeceklerini ifade ettiler. Hiçbiri gerçekleşmedi."

"BENDEN TFF BAŞKANI OLMAZ"

Federasyon başkanı olur musunuz?

Aziz Yıldırım: "Hayır olmam. Diyelim ki Fenerbahçe haksız. Ne yapacağız? Ben tarafım. Fenerbahçe'nin tarafıyım."

"DORTMUND GİBİ OLMALIYIZ"

Herkes stadyumda bölünmüş, akustik yok. Bunlara çare bulacak mısınız?

Mahmut Uslu: "Ses düzeni tamamen değişecek. Real Madrid gibi olacak bizim stadımız. Akustik sorunu giderilecek. Birçok taraftar grubu var. Dortmund dün akşam finalde tek ses oldu. Bizim de Dortmund tribünleri gibi olmamız lazım."

"İLK YIL ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Mahmut Uslu: "İlk yılımızda şampiyon olmaya geliyoruz. Herkesi aynı çatı altında birleştirmeye geliyoruz. Kimse merak etmesin."

28 ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ!

28 şampiyonluk ile ilgili bir şey yapacak mısınız?

Aziz Yıldırım: "Biz 28 şampiyonlukla ilgili federasyona müracaat ettik. Federasyonda iki kişi bununla ilgili bizim dönemimizde çalıştı. 28 şampiyonluğumuz tespitli. Bunu mahkeme kararıyla alacağız. Gideceğiz hepsini belgeli göstereceğiz. Onaylandıktan sonra TFF'ye göndereceğiz. Orada karara bağlanacak."

"KAFANIZA GÖRE TRANSFER YAPMAYIN"

"Onları uyarıyorum. Kafalarına göre oyuncu transferi yapmasınlar. Seçimi biz kazanırsak hocanın dışında eğer futbolcu alırlarsa onlarla çalışmayacağım. Haberleri olsun."