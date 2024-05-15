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Spor

Aziz Yıldırım basın toplantısında konuşuyor

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde adaylık toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İşte detaylar...

15 Mayıs 2024 Çarşamba 13:36 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım basın toplantısında konuşuyor
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Canlı aktarıyoruz.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları

"Kavga etmeyeceğiz, kimseyle ama benimle kavga ederlerse, o zaman ederim..."

"6 sene önce "Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu" dediler. Şimdi de "Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın" diyorlar. Böyle bir memleket."

"FENERBAHÇE'YE ZARAR VERDİK"

"Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadı, nedenini biliyorum. Mahkemeler... Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemeler uğraştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz."

"ŞAMPİYONLUKTAN BİRLİKTE ETTİK"

"Sonra kombine almayın, forma almayın, maça gitmeyin gibi şeyler denildi. Hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik, hep beraber..."

"KULÜBÜ HALKA AÇTIM"

"Fenerbahçe kurumsal bir yapı, dışardan adam getirip kulübü incelettiler. Böyle bir şey olabilir mi? Dün Fenerbahçe'nin durumunu dağıttlar, belgeleri arkadaşlarımız inceliyor. Varsa düşüncemiz söylerim. Fenerbahçe'de para sorunu olmaz! Ben neden kulübü halka açtım? Ben istesem bunu yapmam, ölene kadar başkan olurdum. Hapisteyken kulübü halka açtım, 1 milyon üye olsun istedim. Anadolu'da Fenerbahçelileri bir araya getirecek binalar açılmasını istedim, birkaç yerde yaptık. Ancak kapattılar."

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Fenerbahçe'nin istemediği bir şey Türkiye'de olmaz! Ne zaman? Bir araya gelirsek! Beraber olmazsak, hiçbir şey olmaz."

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