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Aziz Yıldırım FETÖ'nün 'Yargıtay imamı' olduğu iddia edilen 52 avukatın yargılandığı davada tanık olarak dinlenecek

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, FETÖ'nün 'Yargıtay imamı' olduğu iddia edilen 52 avukatın yargılandığı davada tanık olarak dinlenecek. Yıldırım'a, 'şike operasyonu' sırasında avukatı aracılığıyla kendisinden FETÖ adına 2 milyon dolar istenilip istenilmediği sorulacak.

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Fenerbahçe Spor Kulübü  eski başkanı Aziz Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Yargıtay  imamı" olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52  avukatın yargılandığı davada, tanık olarak dinlenecek. 

Yıldırım, "futbolda şike kumpas"  davası sürecinde, avukatı aracılığıyla FETÖ adına   kendisinden 2 milyon dolar  rüşvet istediği öne sürülen sanık Ali Fuat Babatan yönünde tanıklık yapacak.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Şubat 2019'da görülecek duruşmada  hazır olması için Yıldırım'ın adresine tebligat gönderildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan "FETÖ/PDY çatı  davasının" iddianamesinde beyanı yer alan gizli tanık Yağmur'un, "futbolda şike  kumpas" davasına ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda Yıldırım'ın tanık olarak  dinlenmesi kararlaştırıldı.

Yıldırım'ın yanı sıra Sevilay Çınar, Suat Sayın, İlhan Narçın, Nazmi  Aksoy, Ferhat Sarıkaya ve Bülent Üzümcü'nün de tanık olarak dinlenmesine  hükmedildi.

"Örgüt adına 2 milyon dolar rüşvet istemiş"

Yıldırım'ın avukatı Abdullah Kaya'nın, Ali Fuat Babatan'dan şike  davasının temyiz aşamasında kendilerine yardımcı olmasını istediğini, Babatan'ın  ise yüklü miktarda para karşılığında gereken desteği vereceğini söylediğini iddia  eden gizli tanık Yağmur, "Babatan, adli mercilerde olduğu gibi Yargıtay'da da  Fetullah Gülen'e bağlı abilerinin olduğunu, bu işin 2 milyon dolara   çözülebileceğini söyledi. Bu rakamın sebebinin ise yukarıda talimat aldığı  abilerinin isteği olduğunu, paranın bir kısmının himmet, bir kısmının da işi  yapacak kişilere hediye olduğunu söyledi. Kaya, 'Aziz Bey ile görüşeyim size  tekrar dönerim' diyerek bürodan ayrıldı." ifadesini kullandı.

Yaklaşık bir hafta sonra Kaya'nın, Babatan'ın ofisine bir kez daha  geldiğini anlatan gizli tanık Yağmur, FETÖ adına istenen rüşvete ilişkin, ikili  arasında geçen diyaloğu şöyle aktardı:

"Kaya, rakam ile ilgili bir değişiklik yapılıp yapılamayacağını sordu.  Babatan bunun ticaret olmadığını, abileri tarafından bildirilen bir rakam olduğu  için inisiyatifinin olamayacağını söyledi. Kaya, 'Biz de kendimiz çözeriz'  diyerek ayrıldı. Babatan, Gülen terör örgütünün yargı imamı Ahmet Can'ı arayarak  rakamı Aziz Yıldırım'ın kabul etmediğini söyledi. Ancak işin biraz  zorlaştırılması halinde daha fazla bir miktarı kabul ederek geleceğini söyledi.  Can da 'Tamam o zaman biz de öyle yaparız' dedi. Babatan aynı günün akşamı  Yargıtay Tetkik Hakimi Sadettin Akyol ile buluşarak konuyu aktardı ve çalışma  yapmalarını istedi."

FETÖ'nün kumpası olduğu ortaya çıktı

"Futbolda şike" soruşturması, 3 Temmuz 2011'de, Aziz Yıldırım, Şekip  Mosturoğlu ve Serdar Adalı gibi futbol yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla  başlamıştı.

Süper Lig ve Birinci Lig'in 2010-2011 sezonunda 19 maçta şike ve  teşvik yapıldığı iddiasıyla İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava,  2012'de karara bağlandı.

Buna göre Yıldırım 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, 93  sanıktan 48'ine farklı cezalar verildi.

Davanın, FETÖ'nün kumpası olduğunun ortaya çıkmasıyla yeniden yapılan  yargılama sonucunda, sanıklar şike ve örgüt üyeliği suçlarından beraat etti.

FETÖ'nün, "futbolda şike" soruşturmasıyla kumpas kurduğunun ortaya  çıkmasıyla aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 108 sanık  hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada Yıldırım,  Mosturoğlu ve Adalı ile futbolcu Emmanuel Emenike ve teknik direktör Rıza  Çalımbay'ın da aralarında olduğu 176 müşteki bulunuyor.

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