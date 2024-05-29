İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2024 Çarşamba / 22 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2659
  • EURO
    34,917
  • ALTIN
    2428.59
  • BIST100
    10479.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aziz Yıldırım, Jose Mourinho için tarihi verdi: Haftaya İstanbul'a getireceğim
Spor

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho için tarihi verdi: Haftaya İstanbul'a getireceğim

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım, günlerdir konuşulan teknik direktör konusu için tarihi verdi. Yıldırım, Jose Mourinho'yu önümüzdeki hafta İstanbul'a getireceğini açıkladı.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 20:26 - Güncelleme:
Aziz Yıldırım, Jose Mourinho için tarihi verdi: Haftaya İstanbul'a getireceğim
ABONE OL

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, seçilmesi durumunda takımın teknik direktörü olarak görüştüğü Jose Mourinho hakkında açıklama yaptı. Yıldırım, deneyimli hocayı İstanbul'a getireceğini vurguladı.

Başkan adayı Aziz Yıldırım, "Önümüzdeki hafta Jose Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim" ifadelerini kullandı. Açıklamalarına devam eden Yıldırım, "Biz 3 yıllığına geliyoruz, 3 yıllığına hocamız da Mourinho'dur" dedi.

Aziz Yıldırım, önümüzdeki cuma günü İngiltere'ye gideceğini ve hem UEFA Şampiyonlar Ligi finalini izleyeceğini hem de Portekizli teknik adamla yüz yüze görüşeceğini söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.