Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, seçilmesi durumunda takımın teknik direktörü olarak görüştüğü Jose Mourinho hakkında açıklama yaptı. Yıldırım, deneyimli hocayı İstanbul'a getireceğini vurguladı.

Başkan adayı Aziz Yıldırım, "Önümüzdeki hafta Jose Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim" ifadelerini kullandı. Açıklamalarına devam eden Yıldırım, "Biz 3 yıllığına geliyoruz, 3 yıllığına hocamız da Mourinho'dur" dedi.

Aziz Yıldırım, önümüzdeki cuma günü İngiltere'ye gideceğini ve hem UEFA Şampiyonlar Ligi finalini izleyeceğini hem de Portekizli teknik adamla yüz yüze görüşeceğini söylemişti.