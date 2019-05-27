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Aziz Yıldırım Silivri'ye geldi

‘Futbolda şike soruşturması’ adı altında ‘Kumpas’ kurdukları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmayı Fenerbahçe Kulübü Yönetimi ve eski Başkanı Aziz Yıldırım izlemek için Silivri'ye geldi.

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İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen duruşmaya bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam eden duruşmayı Fenerbahçe Kulübü Yönetimi ve eski Başkan Aziz Yıldırım izleyici olarak Silivri'ye geldi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, işleri dolayısıyla yurt dışında bulunduğu için davaya katılamadı. 

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 108 sanığın, Aziz Yıldırım ve futbol dünyasındaki bir çok isme, "Futbol soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları öne sürülüyor. Şüphelilerin "Özel hayata ilişkin görüntüleri sesleri ifşa etmek", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "Haberleşme gizliliğini ihlal etmek", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Resmi belgede sahtecilik", "İftira", "İftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olmak" ve "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından 8 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor. İddianamede, Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu, Yılmaz Vural, Emmanuel Emenike, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Hikmet Karaman, Deniz Tolga Aytöre, Ümit Karan, Mahmut Özgener, Mustafa Sani Şener, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz, Sami Dinç, Sadri Şener, Murat Özaydınlı, İskender Alın, Cemil Turhan, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu gibi futbol dünyasından toplam 75 müşteki ve 91 mağdur yer alıyor.

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