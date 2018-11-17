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Aziz Yıldırım Türkiye - İsveç maçını takip etti

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye - İsveç maçını TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile beraber izledi.

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Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım da, Konya'da A Milli Takımın İsveç ile oynadığı karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın oğlu Zeki Cihan Baykan'ın düğününe katılan spor ve iş dünyasının önemli isimleri daha sonra Konya'da, A Milli Takımımıza tribünden destek verdi. Aziz Yıldırım'ın yanı sıra TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören ile TFF yöneticileri de karşılaşmayı takip etti.

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