Aziz Yıldırım Türkiye - İsveç maçını takip etti

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım da, Konya'da A Milli Takımın İsveç ile oynadığı karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın oğlu Zeki Cihan Baykan'ın düğününe katılan spor ve iş dünyasının önemli isimleri daha sonra Konya'da, A Milli Takımımıza tribünden destek verdi. Aziz Yıldırım'ın yanı sıra TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören ile TFF yöneticileri de karşılaşmayı takip etti.