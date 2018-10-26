Aziz Yıldırım yarın Divan Kurulu'na katılmayacak
Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın, yarın yapılacak olan Divan Kurulu'na katılmama kararı aldı.
Fenerbahçe'nin yüksek divan kurulu toplantısı yarın saat 10.30'da Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak. Sarı lacivertli kulübün dernek borcunun açıklanacağı toplantıya eski başkan Aziz Yıldırım'ın katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre Yıldırım, toplantıya katılmayacak.
AZİZ YILDIRIM KATILMAYACAK
Fenerbahçe'de yarın gerçekleştirilecek olan Divan Kurulu toplantısına Aziz Yıldırım katılmayacak. Başkanlığı bıraktıktan sonra her fırsatta sert bir muhalefet yapacağını belirten Aziz Yıldırım bu toplantıya da katılmama kararı aldı.
(Futbol Arena)
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