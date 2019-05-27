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Aziz Yıldırım'dan kulübe sitem: FB TV'de doğum günümü bile kutlamadılar

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, FETÖ davasının duruşmasında açıklamalarda bulundu.

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"Futbolda şike soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmayı Fenerbahçe Kulübü Yönetimi ve eski Başkanı Aziz Yıldırım, Silivri'de yakından takip etti.

"BİZİM DEĞİL, F.BAHÇE'NİN DAVASI"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, duruşmalar devam ederken basın toplantısına açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, "Bu dava sadece bizim değil, Fenerbahçe'nin davasıdır. Geldiğimde gördüğüm manzara iyi değildi. Uzun zamandır gelmediğimiz için ortam boş kalmış. Yalan ifadeler veriliyor. 14 Şubat'ta 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demiştim. Sonra 15 Temmuz'da birçok insanımız şehit oldu. FETÖ, hala bitmemiştir. Bu örgütü öyle 3 yılda 5 yılda bitiremezsiniz." dedi.

"FB TV'DE DOĞUM GÜNÜM KUTLANMADI"

Ali Koç yönetimine gönderme yapan, Fenerbahçeli taraftarlara ise mesaj yollayan Aziz Yıldırım, "Ne Aziz Yıldırım’cı olun ne Ali Koç’çu olun. Bugün Fenerbahçe TV'de doğum gününü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı. Böyle olmazsa elimizden Fenerbahçelilik gider." diye konuştu.

"BİR DAHA BAŞKAN OLMAYACAĞIM"

Ayrıca Aziz Yıldırım "Fenerbahçe'de birlik bozulmamalı. Bu sene kötü olabilir ama seneye her şey daha iyi olabilir. Fenerbahçe yok olursa, bizim Fenerbahçeliliğimiz biter. Ben bir daha Fenerbahçe'de başkan olmayacağım, görev almayacağım. 20 yıl başkanlık ettiği Fenerbahçe'ye darılma gibi bir durumum olamaz." ifadelerini kullandı.

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