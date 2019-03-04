10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3927
  • 6,1194
  • 223.22
  • 103.693
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aziz Yıldırım'dan TFF başkanlığına adaylık açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım adının geçtiği TFF Başkanlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimlerinde aday olacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım, TFF Başkanlığı gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade ederek; kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkürlerini iletti.

TFF Başkanlığı için adının geçtiği haberleri takip ettiğini belirten Yıldırım, "Son günlerde yazılı, görsel ve sosyal medyada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olacağım veya aday gösterileceğime dair bir takım haberler ve bu haberler doğruymuşçasına ismim etrafında bir takım tartışma ve yorumların yer aldığını takip etmekteyim. Öncelikle, bu denli önemli bir makama yakıştırılmış olmam, Türk Futbolu'nun devasa sorunlarına çözüm üretebilme noktasında, çözüm formülü olarak görülüyor olmam nedeniyle kamuoyuna şükranlarımı sunarım" dedi.

GURURLA BELİRTMEK İSTERİM Kİ...

TFF Başkanlığına yakıştırılmasından dolayı kıvanç duyduğunu sözlerine ekleyen Yıldırım, "Ben, ömrümün 20 yıl gibi çok uzun bir dönemini, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, sporun ve sosyal hayatın her alanında lider bir pozisyonda olabilmesi için çaba ve çalışmalar içerisinde geçirdim. Bu süreçte, kulübüme kazandırdığım bir çok maddi ve manevi değerin yanı sıra, çalışma arkadaşlarımla birlikte Türk Sporu'nun da gelişimi, dönüşümü ve değişimi için önemli katkılarda bulundum. Bu süreçte, özel hayatımda, özgürlüğümü kaybetmek dahil çok ağır bedeller ödemek zorunda kaldım. Bunlar karşılığında ise hiçbir zaman özel bir takdir ya da teşekkür beklemedim. Bu itibarla, bugün şahsımın, gerek Fenerbahçeliler, gerekse diğer kulüp taraftarları tarafından TFF Başkanlığı'na yakıştırılması Türk Sporu'na harcamış olduğum çaba ve içinde bulunduğum hizmetlerimden dolayı bana verilebilecek değerli bir paye olduğunu gururla belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

SPORUN İÇERİSİNDE AKTİF YER ALMAYACAĞIM

Türk sporunda aktif olarak görev almamayı düşündüğünü vurgulayan Yıldırım, "Ancak bundan önce de her vesile ile ifade ettiğim üzere, özelde Türk Futbolu'nda, genelde Türk Sporu'nda hayata geçirmeyi düşündüğüm pek çok hayalim ve düşüncem olsa da, büyük onur, şeref ve gurur duyarak yaşadığım 20 yıllık Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'nın ardından sporun herhangi bir noktasında aktif olarak yer almayı düşünmüyorum. Sahip olduğum Fenerbahçeli kimliği ile bundan sonra Türk Sporu'nda yapabileceğim tek görev, vazgeçilmez sevdam olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tutkulu bir taraftarı olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her alanda daha ileride, lider olarak görebilmek, elde edeceği başarılarla gururlanmak olacaktır.Kamuoyunu, bu spekülatif konu ile daha fazla meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapmayı zorunlu buluyor, şahsımı söz konusu mevkiye layık bulan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'den gözaltına alınan 30 jandarma astsubay itirafçı oldu

FETÖ'den gözaltına alınan 30 jandarma astsubay itirafçı oldu

İhracatta artış sürüyor

İhracatta artış sürüyor

'93 terörist etkisiz hale getirildi'

'93 terörist etkisiz hale getirildi'

25'i muvazzaf 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

25'i muvazzaf 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Pakistan Başbakanı Han'dan Keşmir sorunu açıklaması

Pakistan Başbakanı Han'dan Keşmir sorunu açıklaması

Zhores Alferov 88 yaşında hayatını kaybetti

Zhores Alferov 88 yaşında hayatını kaybetti

İYİ Parti'de toplu istifa, AK Parti'ye geçme kararı aldılar

İYİ Parti'de toplu istifa, AK Parti'ye geçme kararı aldılar
 

POPÜLER HABERLER

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

'Savunma alanındaki artış kimse için tehdit değil'

'Savunma alanındaki artış kimse için tehdit değil'

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA