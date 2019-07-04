Azubuike bitti, Eto’o sırada

Turuncu-Lacivertli kulüp, 22 yaşındaki oyuncunun transferi için Mısır kulübü Pyramids ile bir yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Dün İstanbul’a gelen Azubuike’nin bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu arada Başekşehir’in sürpriz bir hamle yaparak Kamerunlu yıldız Samuel Eto’o ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Daha önce Süper Lig’de Antalyaspor ve Konyaspor’un formalarını giyen Eto’o geçen sene Katar’ın Sports Club takımına transfer olmuştu. Eto’o bu takımda 18 karşılaşmada forma giyip 6 gol kaydetti, 1 de asist yaptı. Medipol Başakşehir ile Kamerunlu golcü arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.