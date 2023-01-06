Azubuike, Çaykur Rizespor'da

Medipol Başakşehir, Azubuike'nin Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.
Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa Kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Azubuike Okechukwu, Çaykur Rizespor Kulübü'ne transfer olmuştur. Azubuike Okechukwu'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.