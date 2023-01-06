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Spor

Azubuike, Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Azubuike'nin Spor Toto 1. Lig takımı Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.

6 Ocak 2023 Cuma 23:31 - Güncelleme:
Azubuike, Çaykur Rizespor'da
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Medipol Başakşehir, Azubuike'nin Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa Kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Azubuike Okechukwu, Çaykur Rizespor Kulübü'ne transfer olmuştur. Azubuike Okechukwu'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

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