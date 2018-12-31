B planı Luiz Adriano
GALATASARAY son ana kadar Llorente için mücadele edecek ama bu transferde çıkacak pürüze karşılık alternatif isim de kenarda bekleyecek.
- StarSpor
Sarı-Kırmızılılar’ın Spartak Moskova’da forma giyen Luiz Adriano’nun menajeri ile bir görüşme yaptıkları ve olumlu cevap aldıkları öğrenildi. Llorente’yi bekleyen G.Saraylı yöneticiler, İspanyol oyuncunun transferi gerçekleşmezse, Spartak Moskova’nın kapısını çalacak.
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