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Spor

Obi Mikel'in ayrılık süreci ortaya çıktı

Trabzonspor ile sürpriz bir şekilde sözleşmesini fesheden Obi Mikel, İngiltere'de yaşayan kızının bu sözlerime karşı koyamadı.

19 Mart 2020 Perşembe 09:54 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 09:54
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Trabzonspor sezon başından itibaren yaptığı transferler ve gönderdiği oyuncularla gelir-gider dengesinde önemli bir azalmaya gitti. Mart ayı içinde yılda 3 milyon 500 bin Euro alan Sturridge ardından ise 1 milyon 500 bin Euro alan Mikel'in sözleşmelerini fesheden bordo-mavililer, yıllık oyuncu giderini de 15 milyon Euro seviyesine indirdi. Ayrıca sürekli sakatlık sorunu yaşayan Sturridge ve performansı tartışılan Obi Mikel ile de yollar kârlı bir şekilde ayrılmış oldu.

TAKIMDA DENGELER KORUNACAK

UEFA ile yapılan görüşmedeki rakamlara tam olarak inen bordo-mavililer, gelir- gider dengesini de önemli oranda sağlamış oldu. Takımda toplam oyuncu gideri 104 milyon 857 bin 400 TL'ye düşen Trabzonspor'un ayrıca iç transferde Filip Novak, Jose Sosa ve Joao Pereira ile de makul rakamlar karşılığında sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor.

KIZI ÇAĞIRINCA KARŞI KOYAMADI

Obi Mikel'in ayrılık sürecinin perde arkası da ortaya çıktı. Nijeryalı futbolcunun, İngiltere'de yaşayan kızının kendisini arayarak, "Baba başım ağrıyor, seni istiyorum" demesi ve TFF'nin de maçları oynatma kararının ardından menajerini arayarak, "Ben ailemin yanında olmak istiyorum. Burada dursam da aklım hep orada olacak" dediği öğrenildi.

(Sabah)

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