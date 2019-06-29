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Baba oğul, aynı takımda şampiyonluk mücadelesi veriyor

Kırıkkale'de 2'nci Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Hacılar Hilalspor'da takım kaptanı Çetin Bekeç (46), oğlu Süleyman Can Bekeç (19) ile birlikte forma giyiyor.

  • DHA
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Ligde 21 puan ile lider olan Hacılar Hilalspor'da takım kaptanı Çetin Bekeç ve oğlu Süleyman Can Bekeç, birlikte şampiyonluk mücadelesi veriyor. Takımın önemli parçaları olan olan baba ve oğlunun maçlarını futbolseverler de ilgiyle takip ediyor. Ligde 12 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik ile lider olan takımın kaptanı Çetin Bekeç "Yıllarımı spora verdim, birçok kez şampiyonluk yaşadım; ama inanıyorum ki bu sezon ligi şampiyon olarak tamamladığımızda Kırıkkale'de spora adımızı altın harflerle yazdıracağız. İnanıyorum ki lig sonunda baba-oğul şampiyon olacağız" dedi.
 
Süleyman Can Bekeç de babası ile aynı takımda oynamaktan onur duyduğunu anlatarak, "Babam bu günlere gelmemde en büyük destekçim. Bugün onunla birlikte şampiyon olmak için maçlara çıkıyorum. Şu an itibarıyla 21 puanla ligde lideriz. Ligi şampiyon olarak bitireceğiz ve 1'inci Amatör Küme'ye çıkacağız" diye konuştu. 

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