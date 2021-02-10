Babacar, Galatasaray'ı boş geçmiyor

10 Şubat 2021 Çarşamba 22:33 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 22:38

Bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Khouma Babacar, sezon başında Alanyaspor'a imza atmıştı. Bu sezon resmi maçlarda 10 gol atan Babacar, Galatasaray'a karşı deplasmanda oynadığı iki maçta da gol attı

Babacar sezonun ilk yarısında Alanyaspor'un İstanbul'da Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta frikikten bir gol atmıştı. Senegalli golcü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında da biri penaltıdan iki gol kaydetti

Babacar bu sezon Fenerbahçe karşısında da deplasmanda bir gol kaydetti