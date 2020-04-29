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Spor

Babacar, Göztepe'nin transfer gündeminde

Transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de ilk hedef Cameron Jerome'un yerine bir golcü almak. Sarı kırmızılıların transfer listesi Eder ve Teodorczyk'in ardından Lecce'de forma giyen Khouma Babacar da girdi.

DHA29 Nisan 2020 Çarşamba 12:35 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 12:35
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Koronavirüs (covid 19) salgını yüzünden tüm maçların ertelenmesinin ardından çalışmalarına pazartesi günü gruplar halinde Urla Arnan Süvari Tesisleri'nde başlayan Göztepe'de gelecek sezon için yeni golcü listesi genişledi. İngiliz forveti Cameron Jerome ile yola devam etmeyecek sarı-kırmızılarda Lokomotiv Moskova'dan Portekizli golcü Eder ve Udinese'den Polonyalı santrfor Teodorczyk'in ardından İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyen Khouma Babacar da gündeme geldi. 

Az ama öz transfer yapmayı planlayan Başkan Mehmet Sepil'in kaliteli bir golcüyü takıma kazandıracağı bildirildi. Eder, Teodorczyk ve Babacar gibi isimlerle ilgilenen Göztepe'de listenin genişlemesi bekleniyor. 

İlk olarak İtalya'nın köklü kulüplerinden Fiorentina'da tanınmaya başlayan Senegalli Babacar, bu ülkede Padova, Modena, Sassuolo ve Lecce'de forma giydi. Bir dönem İspanya'nın Racing Santander takımında da top koşturan 27 yaşındaki oyuncunun transfer döneminde birçok Türk kulübüyle ismi anılmıştı. Kariyerinde 252 müsabakaya çıkan Babacar 69 gol attı.

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