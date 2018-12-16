'Babam hasta' dedi, Pepe'nin macerası böyle bitti

Beşiktaş, Pepe ile anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Kartal'ı parasını ödemediği için TFF'ye şikâyet eden oyuncunun 1 milyon 615 bin Euro alacağı olduğu öğrenildi.

Yıldız futbolcu, "Babam hasta Portekiz'e gideceğim. Ben de ayrılmak istiyorum. Bu işi bitirelim" dedi. Beşiktaş da, "Tamam... Avukatlar gereğini pazartesi yapsın" diyerek noktayı koydu.

Kartal, Pepe'den bonservisine karşılık 1 milyon 650 bin Euro'sunu bırakmasını istiyor.

Siyah-beyazlılarla 52 maçta 4 bin 522 dakika sahada kalan ve 7 gol bulup, 2 gol pası veren deneyimli isim, savunmaya da etten duvar örmüştü. Takımın maç başına en fazla hava topu kazanan (4.8) ve atak uzaklaştıran (4.9) ismi Pepe, sezon başı 4 milyon 750 bin Euro alıyordu. (Sabah)