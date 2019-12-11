‘Baban iyi ki Fenerli yapmış’

BAŞKAN Ali Koç ile idmanı izlemeye gelen iki çocuk arasındaki diyaloglar ilgi çekti.

Koç, ile çocuklar arasında diyalog şöyle gelişti:

Koç: “Sizi kim Fenerbahçeli yaptı?”

1. Çocuk: “Ben Galatasaray’ı tutuyordum ama babam Fenerbahçeli yaptı. O günden beri Fenerbahçe’yi tutuyorum.”

Koç: “İyi yapmış değil mi baban. Doğru yolu seçmişsin. Fenerbahçeli olmana sevindim.”

2. Çocuk: “Kendim oldum.”,

Koç: “Nasıl oldun? Anlat bakalım.”,

2. Çocuk: “Basket attım. Sonra Fener diye bağırdım. O günden beri Fenerliyim.”

Koç: Sizi maça davet ediyorum. Hangi maçı istersiniz?”

1. Çocuk: “Beşiktaş-Fenerbahçe maçını isterim.”,

Koç: “Yapma ya! En zor maç...”

2. Çocuk: “Sivasspor...”

Koç: “İlk önce bir milli ol, bizim stada gel. İlk önce orayı bir yaşa. Sonra deplasmana gidersin... Bu çocuklara içeriden forma verelim. Formanız var mı sizin? Hangi formayı istersiniz?”,

2. Çocuk: “İç saha forması.”,

1. Çocuk: “Deplasman forması.”,

Koç: “Maviyi mi sarı olanı mı?”,

1. Çocuk: “Maviyi.”,

Koç: “Niye onu istiyorsun?”,

1. Çocuk: “Çünkü daha iyi...”