‘Baban iyi ki Fenerli yapmış’
Başkan Koç, idmanda sohbet ettiği çocuklardan birisi “Ben G.Saray’ı tutuyordum, babam beni Fenerli yaptı” deyince, böyle konuştu ve iki çocuğu maça davet etti.
- Star Spor
BAŞKAN Ali Koç ile idmanı izlemeye gelen iki çocuk arasındaki diyaloglar ilgi çekti.
Koç, ile çocuklar arasında diyalog şöyle gelişti:
Koç: “Sizi kim Fenerbahçeli yaptı?”
1. Çocuk: “Ben Galatasaray’ı tutuyordum ama babam Fenerbahçeli yaptı. O günden beri Fenerbahçe’yi tutuyorum.”
Koç: “İyi yapmış değil mi baban. Doğru yolu seçmişsin. Fenerbahçeli olmana sevindim.”
2. Çocuk: “Kendim oldum.”,
Koç: “Nasıl oldun? Anlat bakalım.”,
2. Çocuk: “Basket attım. Sonra Fener diye bağırdım. O günden beri Fenerliyim.”
Koç: Sizi maça davet ediyorum. Hangi maçı istersiniz?”
1. Çocuk: “Beşiktaş-Fenerbahçe maçını isterim.”,
Koç: “Yapma ya! En zor maç...”
2. Çocuk: “Sivasspor...”
Koç: “İlk önce bir milli ol, bizim stada gel. İlk önce orayı bir yaşa. Sonra deplasmana gidersin... Bu çocuklara içeriden forma verelim. Formanız var mı sizin? Hangi formayı istersiniz?”,
2. Çocuk: “İç saha forması.”,
1. Çocuk: “Deplasman forması.”,
Koç: “Maviyi mi sarı olanı mı?”,
1. Çocuk: “Maviyi.”,
Koç: “Niye onu istiyorsun?”,
1. Çocuk: “Çünkü daha iyi...”
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