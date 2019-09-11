Babel Devler Ligi anketinde birinci

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CİM-BOM’DA sezona fırtına gibi başlangıç yapan Ryan Babel, UEFA’nın “Şampiyonlar Ligi’nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak?” anketinde birinci oldu. Hollandalı oyuncu, futbolseverlerin %65’inin oyunu alarak açık ara ilk sırada yer aldı. Ankette PSG’nin Arjantinli yıldızı İcardi %21’lik oy oranıyla ikinci, Juventuslu Ramsey %9’la 3’üncü, Napoli’li Manolas ise %5’le 4. oldu.