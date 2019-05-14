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Babel, Galatasaray için geliyor

Fenerbahçe, Katar ve Çin'den gelen teklifleri geri çeviren Ryan Babel, Galatasaray için geri sayıma geçti.

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Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa koşan Galatasaray'a bir güzel haber de transfer konusunda geldi. Yönetimin prensipte anlaştığı Ryan Babel, Fulham'a Instagram paylaşımıyla veda ederek teşekkürlerini sundu
 
Fenerbahçe, Katar ve Çin'den gelen teklifleri geri çeviren oyuncunun, İngiliz takımlarının önerilerini de düşük bulduğu ve Galatasaray ile 2 yıllığına anlaştığı belirtiliyor.
 
KUTLAMALARA KATILACAK
 
Gelen bilgilere göre, sezon sonunda sözleşme imzalaması beklenilen Ryan Babel, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alacak. Ayrıca bedelsiz olarak geleceği için 2.2 milyon euro da imza parası ödenecek.
 
Böylece Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için kadrosuna resmen katacağı ilk oyuncu da Ryan Babel olacak. Sarı kırmızılı kulüp kesin anlaşmaya vardığı Babel'i şampiyonluğa ulaşılması halinde kutlamalara da davet edecek.
 
Donk, yakın dostu olan Babel'i "Haydi gel kırmızı kafa" diyerek Galatasaray'a davet etmişti. Sözleşmesindeki opsiyon nedeniyle Galatasaray'da kalan Donk ve Babel gelecek yıl birlikte forma giyecek. Öte yandan Babel'in Galatasaray'ın Başakşehir maçını da tribünden izleyebileceği iddia edildi.
 
(Takvim)

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