Babel için Glasgow Rangers iddiası
Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Ryan Babel’e talip var. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Hollandalı futbolcu, İskoç ekibi Rangers’ın takibinde.
Bir yandan Brezilya, bir yandan Japonya, bir yandan da İtalya iddiaları var ama hiçbirisi Babel'i ikna etmiş değil. Bu yüzden Hollandalı kalmak da istiyor.
Bu arada İngilizler, Babel'e Rangers'in talip olduğunu yazarken; Beşiktaş'a bonservis bedeli ödememek için bu transferin sezon sonunda yapılabileceği iddia edildi.
(Fotomaç)
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