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Babel için Japonya, Brezilya ve İskoçya devrede

Beşiktaş'ın gönderilecekler listesinde yer alan Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in adı transfer için gündemde.

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Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel de, siyah-beyazlıların gönderilecekler listesinde yer alıyor. 

Bir yandan Brezilya, bir yandan Japonya, bir yandan da İtalya iddiaları var. Ama hiçbirisi Babel'i ikna etmiş değil. 

Bu yüzden Hollandalı kalmak da istiyor. Bu arada İngilizler, Babel'e Rangers'in talip olduğunu yazarken; Beşiktaş'a bonservis bedeli ödememek bu transferin sezon sonunda yapılabileceği iddia edildi.

(Fotomac)

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