Babel için Japonya, Brezilya ve İskoçya devrede
Beşiktaş'ın gönderilecekler listesinde yer alan Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in adı transfer için gündemde.
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel de, siyah-beyazlıların gönderilecekler listesinde yer alıyor.
Bir yandan Brezilya, bir yandan Japonya, bir yandan da İtalya iddiaları var. Ama hiçbirisi Babel'i ikna etmiş değil.
Bu yüzden Hollandalı kalmak da istiyor. Bu arada İngilizler, Babel'e Rangers'in talip olduğunu yazarken; Beşiktaş'a bonservis bedeli ödememek bu transferin sezon sonunda yapılabileceği iddia edildi.
(Fotomac)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.