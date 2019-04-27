Babel mükemmel attı, Fulham kazandı
İngiltere Premier Lig'de 36. hafta maçında küme düşmesi önceden kesinleşen Fulham ile ligde kalma savaşı veren Cardiff City karşı karşıya geldi. Craven Cottage'de oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Fulham oldu.
Fulham'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada ceza sahası dışından Ryan Babel kaydetti. 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Premier Lig'de bu sezon 14. maçında 5. golünü attı.
Bu galibiyetin ardından Fulham puanını 26'ya yükseltti. Cardiff City 31 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Fulham, Wolverhampton'a konuk olacak. Cardiff City, Crystal Palace'ı ağırlayacak.
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