Babel ve Pepe 11'e dönüyor
Güneş, Başakşehir maçında iyileşen Pepe’ye savunmada, Babel’e sol açıkta görev verecek. Cezalı Quaresma’nın yokluğunda sağda Lens görev yapacak. Mustafa Pektemek de yine 11’de başlayacak.
ÇAYKUR Rize’yi farklı yenerek ligde zirve iddiasını sürdüren Beşiktaş, Cumartesi günü oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürü- yor. Siyah-Beyazlılar’da Teknik Direktör Şenol Güneş’in Rize maçına göre kadroda bazı değişiklikler yapacağı ortaya çıktı. Güneş, sakatlanan Gökhan Töre’nin yerine iyileşen Babel’e sağ kanatta, Roco’nun yerine de savunmada Pepe’ye şans tanı- yacak. Cezalı Quaresma’nın yokluğunda ise sağda Lens görev yapacak. Kartal’ın hocası, Ç.Rize maçında 2 golle yıldızlaşan Mustafa Pektemek’i de yine 11’de başlatması bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.