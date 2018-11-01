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Babel ve Pepe 11'e dönüyor

Güneş, Başakşehir maçında iyileşen Pepe’ye savunmada, Babel’e sol açıkta görev verecek. Cezalı Quaresma’nın yokluğunda sağda Lens görev yapacak. Mustafa Pektemek de yine 11’de başlayacak.

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ÇAYKUR Rize’yi farklı yenerek ligde zirve iddiasını sürdüren Beşiktaş, Cumartesi günü oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürü- yor. Siyah-Beyazlılar’da Teknik Direktör Şenol Güneş’in Rize maçına göre kadroda bazı değişiklikler yapacağı ortaya çıktı. Güneş, sakatlanan Gökhan Töre’nin yerine iyileşen Babel’e sağ kanatta, Roco’nun yerine de savunmada Pepe’ye şans tanı- yacak. Cezalı Quaresma’nın yokluğunda ise sağda Lens görev yapacak. Kartal’ın hocası, Ç.Rize maçında 2 golle yıldızlaşan Mustafa Pektemek’i de yine 11’de başlatması bekleniyor.

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