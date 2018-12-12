Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Babel'den Beşiktaş'ın teklifine yanıt

Beşiktaş yönetimi, taraftarla yaşadığı polemiğin ardından ihtar cezası alan Babel'e 2.2 milyon euro teklif sundu. Ancak 3 milyon euroda direten Hollandalı futbolcu ile uzlaşma sağlanamadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ta taraftarla yaşadığı polemik ve bir türlü iyileşmeyen sakatlığı ile gündemde olan Ryan Babel'in yeni sözleşme görüşmelerinde de sorun yarattığı ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların yılda 2.1 milyon euro kazanan Hollandalı yıldıza 2.2 milyon Euro teklif ettiği ancak tarafların uzlaşma sağlayamadığı belirtildi. İlk görüşmeden itibaren 3 milyon euroda direten Hollandalı yıldızın takımdan ayrılmak istediği, bu nedenle de indirime yanaşmadığı gelen bilgiler arasında. Babel'e şu ana kadar bir teklif gelmediği de öğrenildi.

(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polis merkezine şikâyete giden adama yılan saldırdı

Polis merkezine şikâyete giden adama yılan saldırdı

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA