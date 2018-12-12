Babel'den Beşiktaş'ın teklifine yanıt
Beşiktaş yönetimi, taraftarla yaşadığı polemiğin ardından ihtar cezası alan Babel'e 2.2 milyon euro teklif sundu. Ancak 3 milyon euroda direten Hollandalı futbolcu ile uzlaşma sağlanamadı.
Beşiktaş'ta taraftarla yaşadığı polemik ve bir türlü iyileşmeyen sakatlığı ile gündemde olan Ryan Babel'in yeni sözleşme görüşmelerinde de sorun yarattığı ortaya çıktı.
Siyah-beyazlıların yılda 2.1 milyon euro kazanan Hollandalı yıldıza 2.2 milyon Euro teklif ettiği ancak tarafların uzlaşma sağlayamadığı belirtildi. İlk görüşmeden itibaren 3 milyon euroda direten Hollandalı yıldızın takımdan ayrılmak istediği, bu nedenle de indirime yanaşmadığı gelen bilgiler arasında. Babel'e şu ana kadar bir teklif gelmediği de öğrenildi.
(Sabah)
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