İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8778
  • EURO
    6,5392
  • ALTIN
    293.536
  • BIST100
    118664
Spor

Babel'den gider ayak ağır sözler!

Babel, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, “Zaten Ajax taraftarıydım. Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim” dedi. Bu sözlerle Galatasaray’ı da eleştirmiş oldu.

11.01.2020  00:07 - Güncelleme: 11.01.2020  08:01

GALATASARAY’DAN Ajax’a kiralanan Ryan Babel, transferiyle ilgili Hollanda basınına ilk açıklamaları yaptı. Tecrübeli futbolcu, Sarı-Kırmızılı takımda sezonun ilk yarısının zorlu geçtiğini belirterek EURO 2020 öncesi Ajax’a gelerek yatırım yaptığını dile getirdi. Babel, “Ülkeme geri döndüm. Her şey hızlı gelişti ama mutluyum. Ben her zaman Ajax taraftarıydım. Ajax’ın gelişimini görmek güzeldi. Tekrar kulübüm için oynama fikri benim için onur vericiydi” dedi.

İLK YARI BİRAZ ZORLUYDU

Hollandalı futbolcu, “Buraya gelmem, her iki kulübe de yardımcı olacağı için kolay oldu. G.Saray’da aldığım maaşın bir bölümünü bıraktım ama bu durumu EURO 2020 öncesi yatırım olarak görüyorum. Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim. Galatasaray’da ilk yarı biraz zor geçmişti” yorumunu yaptı. Galatasaray’ın 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığı Babel, sezonun ilk yarısında 15 lig maçında 5 gol, 1 asislik performans sergiledi. Hollandalı, Şampiyonlar Ligi’nde de 4 maça çıktı.

(Akşam)

Arabayla kiliseye daldı, 'şeytandan kaçıyorum' dedi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den kardeş ülkeye müthiş TF-X teklifi
Türkiye'den kardeş ülkeye müthiş TF-X teklifi

Türkiye'den kardeş ülkeye müthiş TF-X teklifi

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin
Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik
Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

Yunanistan ve İsrail tedirgin! Rusya ve Türkiye'den ortak Doğu Akdeniz planı!
Yunanistan ve İsrail tedirgin! Rusya ve Türkiye'den ortak Doğu Akdeniz planı!

Yunanistan ve İsrail tedirgin! Rusya ve Türkiye'den ortak Doğu Akdeniz planı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.