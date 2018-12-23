Babel'den şaşırtan hareket! Kulübede tırnak kesti
Sakatlığı düzelen Beşiktaşlı Ryan Babel 6 maç sonra kadroda yer alırken yedek soyundu.
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan başarılı futbolcu Ryan Babel 6 maç sonra kadroda yer alırken yedek soyundu. Hollandalı yıldızın maç öncesi yedek kulübesinde tırnaklarını kesmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.