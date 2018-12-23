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Babel'den şaşırtan hareket! Kulübede tırnak kesti

Sakatlığı düzelen Beşiktaşlı Ryan Babel 6 maç sonra kadroda yer alırken yedek soyundu.

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Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan başarılı futbolcu Ryan Babel 6 maç sonra kadroda yer alırken yedek soyundu. Hollandalı yıldızın maç öncesi yedek kulübesinde tırnaklarını kesmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

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