Babel’den Tolgay’a destek

F.Bahçe ile ilk maçına Göztepe karşılaşmasında çıkan ve “Bugüne dek hiç arma öpmemiştim ama bugün ilk kez öpüyorum” dediği için büyük tepki çeken Tolgay Arslan’a Beşiktaş’tan Fulham’a giden Ryan Babel’den ilginç destek. Hollandalı star, Tolgay’ın Instagram’dan sözlerine açıklık getirdiği paylaşımın altına “Bunu benim için Almanca ve İngilizce’ye çevirir misin” diye yazdı. Babel, destek verdiği Tolgay ile geçen sezon Kadıköy’de oynanan derbide sözlü olarak kavga etmişti