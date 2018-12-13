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Babel'den transfer açıklaması! 'Henüz geleceğimle ilgili karar vermedim'

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, geleceğiyle alakalı ilginç ifadeler kullandı. Tecrübeli yıldız, siyah-beyazlılarla sözleşmesinin sona ereceğini anımsatıp, “Henüz bir karar vermedim. Yeni yıldan en büyük beklentim, fiziksel olarak sağlıklı kalmak ve maçlarda oynamak” yorumunu yaptı. Tecrübeli yıldız en büyük hedefinin ise EURO 2020’de yer almak olduğunu da aktardı.

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Beşiktaş’ta son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Ryan Babel, Hollanda’da ELF Voetbal Dergisi’ne geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, hem Hollanda Milli Takımı hem de kariyeriyle alakalı hedeflerini sıraladı. Babel, Beşiktaş’taki son durumuna değinip, “Beşiktaş’la olan sözleşmem bu sezon sonunda bitiyor. Henüz geleceğimle alakalı bir karar vermedim. Şu andaki amacım; fiziksel olarak tamamen iyi duruma gelmek ve yeni yılda maçlara çıkabilmek, maçlarda oynamak. Yeni yıldan en büyük dileğim; sağlıklı kalmak, fiziksel olarak iyi olmak ve maçlarda oynamak” dedi.

Şu anda kariyeri için en büyük hedefin Hollanda ile EURO 2020’ye katılmak olduğunu kaydeden siyah-beyazlı yıldız, “Şimdiden baktığımda EURO 2020 benim son büyük turnuvam olacak gibi gözüküyor. Benim son şansım. Eğer bu tecrübeyi yaşayabilirsem güzel olur. Çok mutlu olurum” diye konuştu. Hollanda Milli Takımı’nda artık genç oyuncuların olduğunu kaydeden Ryan Babel, yeni bir jenerasyonun geldiğini ve yerini bildiğini söyledi.

(Skorer)

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