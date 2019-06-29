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Babel’e 63 milyon TL

Galatasaray’la 3 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki sol kanat oyuncusuna ödenecek ücret dudak uçuklatıyor. Yıllık 2.5 milyon euro ve 2 milyon euro da imza parası alacak olan Babel’in toplam kazancı yaklaşık 63 milyon TL’yi bulacak.

  • Star Spor
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TRANSFERDE gaza basan Galatasaray, geçtiğimiz gün İstanbul’a getirdiği Ryan Babel’le 3 yıllık sözleşme imzalandığını dün akşam borsaya bildirirken, 32 yaşındaki yıldıza ödenecek ücret dudak uçuklattı. Sarı-Kırmızılı kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, Hollandalı kanat oyuncusuna yıllık 2.5 milyon euro ödeneceği ifade edildi.

3 YILDA SERVET KAZANACAK

KAP açıklamasında ayrıca, tecrübeli futbolcuya 2 milyon euro da imza parası ödeneceği belirtildi. 3 yıl sonunda imza parasıyla birlikte Cim-Bom’dan toplam 9.5 milyon euro kazanacak olan Babel, adeta bir serveti kasasına koyacak. Böylece yıldız futbolcunun Sarı-Kırmızılı kulübe maliyeti, şimdiki kurdan hesaplandığında 62 milyon 510 bin TL’yi bulacak. Galatasaray’ın, en az bir yıldızını satıp maaş bütçesini rahatlatması bekleniyor.

AVRUPA FATİHİ GALATASARAY!

Transferi sosyal medyadan paylaşılan özel bir videoyla duyurulan eski Beşiktaşlı Babel, videodaki sözleriyle Fenerbahçe ve Kartal’a göndermede bulundu. Hollandalı milli oyuncu, “Küçükken Türk futbolu hakkında pek fazla bilgim yoktu. Fakat, Galatasaray’ı bilmek zorundaydınız! Avrupa’da da varlığını hissettirmesi, büyük taraftarı... Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için son derece mutlu ve gururluyum” diye konuştu.

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