Babel'e kırmızı neden yok!

BEŞİKTAŞLI yönetici Hüseyin Yücel, Galatasray'ın deplasmanda Denizlispor'a 2-0 yenildiği maçın hakemi AbdülkadirBitigen'i kendisine ait sosyal medya hesabından eleştirdi. Skor kimseyi yanıltmasın diye mesajına başlayan Yücel daha sonra şunları yazdı: "Ryan Babel'e ikinci sarıdan çıkması gereken bir kırmızı kart var ama es geçildi. Denizlispor'un verilmeyen bir penaltısı var. Bu pozisyonda neden VAR'a (Video Yardımcı Hakem) başvurulmadı? Denizlispor'da Barrow bariz şekilde gole gidiyordu. Hakem el var diye atağı kesti. Bitigen pozisyonu devam ettirmeliydi. Çünkü el varsa, VAR'dan zaten iptal edilirdi. Daha lige yeni bismillah dedik. Umuyorum, ümit ediyorum inşallah geçen sezonki gibi bir lig görmeyiz."