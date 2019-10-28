Babel’e sahip çıktı

Babel’in yetenekli bir oyuncu olduğunu anlatan Aslan’ın hocası, “Babel eski takımına karşı oynadı. Ben de onu onore etmek için çıkartmayı düşünmedim. Babel, Babel gibi olduğu zaman bize çok faydası olacak. Daha iyi oynayacak inşallah” ifadelerine yer verdi. Terim, taraftarların hedefinde olmasına karşın ilk 11’de yer verdiği Belhanda hakkında ise “Çenesi kırıldı. Biraz tatsızlık yaşandı. Bunların hepsi bir handikap onun için. Artık tek tek bakmaktansa potadaki herkese bakmayı doğru buluyorum” değerlendirmesinde bulundu.