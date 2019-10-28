20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7314
  • 6,3625
  • 274.905
  • 99838.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Babel’e sahip çıktı

Galatasaray’da Beşiktaş yenilgisi sonrası futbolcularını hedef alan Teknik Direktör Fatih Terim, eski takımına karşı oynayan ve maç boyu ıslıklanan Ryan Babel’e sahip çıktı.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Babel’in yetenekli bir oyuncu olduğunu anlatan Aslan’ın hocası, “Babel eski takımına karşı oynadı. Ben de onu onore etmek için çıkartmayı düşünmedim. Babel, Babel gibi olduğu zaman bize çok faydası olacak. Daha iyi oynayacak inşallah” ifadelerine yer verdi. Terim, taraftarların hedefinde olmasına karşın ilk 11’de yer verdiği Belhanda hakkında ise “Çenesi kırıldı. Biraz tatsızlık yaşandı. Bunların hepsi bir handikap onun için. Artık tek tek bakmaktansa potadaki herkese bakmayı doğru buluyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Bağdadi burada öldürüldü! İşte o görüntüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Gri listeye bir çizik daha!

Gri listeye bir çizik daha!

Dev maçta kazanan yok

Dev maçta kazanan yok

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video

O artık en yaşlı anne! Dünya bu olayı konuşuyor

O artık en yaşlı anne! Dünya bu olayı konuşuyor

Antalya'da korku dolu anlar! 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'

Antalya'da korku dolu anlar! 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlerden Tel Abyad´da hain tuzak! Böyle imha edildi

Teröristlerden Tel Abyad´da hain tuzak! Böyle imha edildi

Türkiye'yi 18 milyon dolarlık zarardan kurtaracak, özel olarak yetiştirildi!

Türkiye'yi 18 milyon dolarlık zarardan kurtaracak, özel olarak yetiştirildi!

Bu kabilede erkekler kadınlar için süsleniyor

Bu kabilede erkekler kadınlar için süsleniyor

Buralarda bir zamanlar hayat vardı! Şimdi ise...

Buralarda bir zamanlar hayat vardı! Şimdi ise...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA