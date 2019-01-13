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Babel'in alternatifi Pjaca!

Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in Fulham ile anlaşmasının ardından o bölgeye transfer yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transferi kesinleşen Ryan Babel'in yerine transfer yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme flaş bir isim düştü.

TRT Spor'un haberine göre siyah - beyazlılar, Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Juventus'un sol kanat oyuncusu Marko Pjaca'yı kiralamak için çalışmalara başladı.

Hırvat futbolcu bu sezon İtalya Ligi Serie A'da 16 karşılaşmada forma giydi, 1 gol ve 1 asistle mücadele etti.

BABEL 2 MİLYON EURO'YA GİTTİ

Beşiktaş yönetimi, sezon sonu sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Babel ile yeni kontrat için anlaşamayınca, Fulham'ın teklifini değerlendirme kararı aldı.

Sezon başından bu yana performansı eleştirilen ve yaptıklarıyla olay adam haline gelen Babel için 2 milyon euroluk kiralama teklifi kabul edildi. Ryan Babel de İngiliz kulübüyle anlaşma sağladı.

Hem Fulham hem de Beşiktaş'ın Babel transferini kısa bir süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor..

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