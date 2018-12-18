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Babel'in menajerinden transfer açıklaması

Beşiktaş'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel'in menajeri Winnie Haatrecht, Siyah-Beyazlı kulüple anlaşamadıklarını açıkladı.

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Sezon sonunda Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel'in menajeri, Hollandalı futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kasım ayında Babel'in sözleşmesi hakkında Beşiktaş ile görüştüklerini belirten Haatrecht, anlaşmaya varamadıklarını ifade etti.

Şapkadan tavşan çıkmazsa...

Sezon sonunda Babel'in sözleşmesinin biteceğine dikkat çeken Haatrecht,' Babel'i prensip olarak 30 Haziran'a kadar Beşiktaş'la sözleşmesi var ve bu süre sonuna kadar Türkiye'de kalacak ancak şapkadan tavşan çıkmazsa...' diyerek devre ara transfer döneminde yıldız futbolcunun takımdan ayrılabileceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın Babel'in sözleşmesinin feshedileceği haberlerini yalanlayan Haatrecht, Babel'in sözleşmesinin sonuna kadar Beşiktaş'a odaklanacağını ve hedefinin Hollanda ile Avrupa şampiyonası'na katılmak olduğunu ifade etti.

(Fanatik)

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