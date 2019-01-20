Babel'in yerine 2 aday
BEŞİKTAŞ’TA Ryan Babel’in yerine oyuncu arayışlarının sürdüğü öğrenildi.
- StarSpor
Yönetim her ne kadar resmen bir açıklama yapmasa da Siyah-Beyazlılar’ın kanatları kuvvetlendirmek için bazı isimler üzerinde durduğu ve listenin ilk sırasına da Brighton’da forma giyen Jose Izquierdo’yu aldığı belirtildi. Kolombiyalı oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi. Fransız basını ise Kartal’ın Tottenham’da oynayan Georges-Kevin N’Koudou’yu kadrosuna katmak istediğini ileri sürdü. Haberde kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu için Beşiktaş’ın kiralık teklif yaptığı vurgulandı.
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