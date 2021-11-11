Badminyon Federasyonu'nda yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı

Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu, 3 Kasım'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Murat Özmekik başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirerek yönetim kurulundaki görev dağılımını yaptı. Badmin Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti;
Akif Sıtkı Esen: Başkan Vekili (Teknik)
Ümit Örnek: Başkan Vekili (İdari İşler, Personel, SGM, Sosyal Sorumluluk)
Nuri Demirci: Asbaşkan (İdari, Teknik, Halkla İlişkiler)
Yaşar Demir: Asbaşkan (Teknik)
Cihat Yusufoğlu: Asbaşkan (Teknik)
Mithat Akar: Asbaşkan (Sponsorluk)
Münir Tunç: Asbaşkan (Sponsorluk, Sosyal Sorumluluk)
Ahmet Metin: Asbaşkan (GS İl Müdürlüğü)
Memnune Denizhan: Asbaşkan (Bayan Antrenör, Sporcu, GS İl Müdürlüğü)
Onur Akman: Asbaşkan (Eğitim, Olimpiyat Havuzu, Yüksek Performans)
Haluk Şahin: Asbaşkan (Sponsorluk, İstanbul)
Şaban Arifhan Yıldız: Asbaşkan (Bakanlık, SGM, Sponsorluk, İstanbul)
Recep Coşkun: Asbaşkan (Bakanlık, SGM, Sponsorluk)
Abdulkadir Kocatepe: Asbaşkan (Hukuk, STK, Y.Yönetimler)