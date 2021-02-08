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Spor

Badou Ndiaye, Al Ain'e kiralandı

Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Badou Ndiaye, 1,5 yıllığına kiralık olarak Suudi Arabistan'ın Al Ain takımına transfer oldu.

08 Şubat 2021 Pazartesi 17:48 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 17:48
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Badou Ndiaye, bonservisini elinde bulunduran İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'den bu kez Suudi Arabistan'a kiralandı. Suudi Arabistan takımı Al Ain, Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna katarken tecrübeli oyuncu, takımıyla ilk antrenmanına da çıktı.

2018'de ara transfer döneminde Galatasaray 'dan Stoke City'ye 16 milyon Euro karşılığında giden Badou Ndiaye, İngiliz ekibinde pek fazla forma giyemedi. Bir sonraki sezon Galatasaray'a, 2019-20 sezonunun ikinci yarısında da Trabzonspor'a kiralanan Ndiaye, son olarak bu sezonun ilk yarısına kadar Fatih Karagümrük forması giymişti.

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