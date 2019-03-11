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Badou Ndiaye: Hocamız oyunumuzu geliştirmek için taktikler veriyor

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği mücadelede ağları sarsan Badou Ndiaye, karşılaşmanın ardından konuştu.

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray'da, farkı 3'e çıkaran golü atan Badou Ndiaye, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZ OYUNUMUZU ETKİLİYOR"

Kendisini eleştirdiğini söyleyen Ndiaye, "Hoca bizim oyunumuzu etkiliyor, geliştirmemiz için taktikler veriyor. Biz kendimizi eleştirmek için buradayız. Bu akşam benim golümden daha önemli olan 3 puandı" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇIN FARKLI ÖZELLİKLERİ VAR"

Bursaspor maçına odaklandıklarını belirten orta saha, "Her maçı ayrı değerlendirmek gerekiyor, hepsinin farklı özellikleri var. Hafta içinde iyi çalışıp, Bursaspor maçından da 3 puanı almak istiyoruz" dedi.

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