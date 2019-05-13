23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0447
  • 6,7961
  • 249.304
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Badou Ndiaye için Sevilla, Everton ve Marsilya devreye girdi

Galatasaray'da Badou Ndiaye endişesi yaşanıyor. Stoke City'nin yüksek bonservis bedeli istemesi üzerine transferi zora giren Badou Ndiaye'ye Avrupa'dan 3 farklı kulüp talip oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İspanyol basınından Estadio Deportivo sitesinin haberine göre Ndiaye için Sevilla, Everton ve Marsilya devreye girdi. Sevilla sportif direktörü Monchi tarafından izlemeye alınan Badou Ndiaye, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle tercihini yapacak. Premier Lig'e yükselemeyen Stoke City'de forma giymek istemeyen Badou Ndiaye, Avrupa'nın 3 farklı kulübünün ilgisine cevap verecek.

Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan 7,5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Badou Ndiaye, ardından 1 sezon sonra 16 milyon Euro'ya Stoke City'e satılmıştı. 8,5 milyon Euro kar eden Galatasaray, Stoke City'nin küme düşmesini fırsat bilerek sezon başında Senegalli futbolcuyu kiraladı.

Öte yandan İngiliz basınında Stoke City'nin gelecek sezon planları arasında yer aldığı belirtilen Badou Ndiaye hakkında taraftarların da yorumlarına yer verilen haberde, Nathan Jones'un Senegalli oyuncuyu yeni sezonda kadroda düşündüğü ifade edildi. Galatasaray'a 5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında oyuncunun satılabileceği veya Çin'e de gönderileceği iddialarına da yer verildi.

(Futbol Arena)

Bedirhan bebeğin katili PKK´lı terörist yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

Avusturya Başbakanı Kurz’dan AB’ye ağır eleştiri

Avusturya Başbakanı Kurz’dan AB’ye ağır eleştiri

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Bakan Akar’dan 'Deniz Kurdu' mesajı: Kararlıyız

Bakan Akar’dan 'Deniz Kurdu' mesajı: Kararlıyız

Ünlü oyuncunun evinde hayatına son verdi

Ünlü oyuncunun evinde hayatına son verdi

İntikal sırasında dereye düşen Uzman Çavuş şehit oldu

İntikal sırasında dereye düşen Uzman Çavuş şehit oldu

Alman plakalı aracında görüntülendi

Alman plakalı aracında görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

İmamoğlu, soru soran gazeteciyi korumalarına dövdürdü

İmamoğlu, soru soran gazeteciyi korumalarına dövdürdü

JÖAK timi bir ilke imza attı, özel izinle yaptılar

JÖAK timi bir ilke imza attı, özel izinle yaptılar

'Hedef yolda sıfır can kaybı'

'Hedef yolda sıfır can kaybı'

Başkan Erdoğan nostaljik tramvaya bindi

Başkan Erdoğan nostaljik tramvaya bindi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA