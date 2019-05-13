Badou Ndiaye için Sevilla, Everton ve Marsilya devreye girdi

İspanyol basınından Estadio Deportivo sitesinin haberine göre Ndiaye için Sevilla, Everton ve Marsilya devreye girdi. Sevilla sportif direktörü Monchi tarafından izlemeye alınan Badou Ndiaye, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle tercihini yapacak. Premier Lig'e yükselemeyen Stoke City'de forma giymek istemeyen Badou Ndiaye, Avrupa'nın 3 farklı kulübünün ilgisine cevap verecek.

Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan 7,5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Badou Ndiaye, ardından 1 sezon sonra 16 milyon Euro'ya Stoke City'e satılmıştı. 8,5 milyon Euro kar eden Galatasaray, Stoke City'nin küme düşmesini fırsat bilerek sezon başında Senegalli futbolcuyu kiraladı.

Öte yandan İngiliz basınında Stoke City'nin gelecek sezon planları arasında yer aldığı belirtilen Badou Ndiaye hakkında taraftarların da yorumlarına yer verilen haberde, Nathan Jones'un Senegalli oyuncuyu yeni sezonda kadroda düşündüğü ifade edildi. Galatasaray'a 5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında oyuncunun satılabileceği veya Çin'e de gönderileceği iddialarına da yer verildi.

(Futbol Arena)