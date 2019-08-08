Badou Ndiaye Premier Lig'de kaldı! İşte yeni takımı
Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Badou Ndiaye, Premier Lig'in yeni ekibi Sheffield United ile anlaştı.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve Fenerbhaçe'nin transfer gündeminde olduğu belirtilen Badou Ndiaye, İngiltere'de kaldı.
Championship ekiplerinden Stoke City'nin sözleşmeli futbolcusu olan Senegalli oyuncu, Premier Lig'e yeni yükselen Sheffield United ile anlaşmaya vardı.
28 yaşındaki oyuncunun İngiltere'de kalmak istediği ve yapılan görüşmeler sonrasında Sheffield United'ın transfere yanaştığı belirtildi.
Badou Ndiaye, geçen sezon Galatasaray'da 34 maçta oynadı ve 3 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
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