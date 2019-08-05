Badou Ndiaye sürprizi! Anlaştığı takım ortaya çıktı

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Badou Ndiaye'nin Monaco ile anlaştığı iddia edildi

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak transfer ettiği Badou Ndiaye hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Badou Ndiaye hakkında bir iddia ortaya atıldı. Seneglali futbolcunun sarı kırmızılılara yeniden transferi de konuşulurken oyuncu hakkında Monaco iddiası geldi. Stoke City'den ayrılmak isteyen futbolcunun Fransız ekibiyle görüşmelerde aşama kaydettiği belirtildi. 

Galatasaray'da yeniden kiralanması da gündeme gelen fakt teknik ekibin onay vermediği Badou Ndiaye için Fransa'dan Monaco devreye girdi. Stoke City'den ayrılması beklenen Senegalli yıldızın Monaco ile anlaşma aşamasına geldiği belirtildi. Yahoo Sports France'dan Manu Lonjon'un haberine göre Ndiaye'ye Monaco dışında Rennes, Lille ve Everton da talip.

Stoke City'nin 16 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan transfer ettiği Ndiaye, geçtiğimiz yıl sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giydi. Senegalli futbolcu Galatasaray'da 33 resmi maçta 3 gol, 6 asistle oynadı.

(Futbol Arena)

Silahlı soygun anında ekmek yapmaya devam ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

MSB duyurdu: Türkiye-ABD arasındaki görüşme başladı

MSB duyurdu: Türkiye-ABD arasındaki görüşme başladı

Üreticisinin yüzünü güldürecek... Kilosu 150 TL

Üreticisinin yüzünü güldürecek... Kilosu 150 TL

Badou Ndiaye sürprizi! Anlaştığı takım ortaya çıktı

Badou Ndiaye sürprizi! Anlaştığı takım ortaya çıktı

İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

Türkiye'den AB'ye 'Doğu Akdeniz' tepkisi

Türkiye'den AB'ye 'Doğu Akdeniz' tepkisi

Silahlı soygun anında ekmek yapmaya devam ettiler

Silahlı soygun anında ekmek yapmaya devam ettiler

Firari FETÖ'cü Abdülhamit Bilici, Uber şoförü olarak ortaya çıktı

Firari FETÖ'cü Abdülhamit Bilici, Uber şoförü olarak ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

Büyük darbe vuruldu! 15 milyon kök ele geçirildi

Büyük darbe vuruldu! 15 milyon kök ele geçirildi

60 yıldır çözülemeyen sır ölümler Dyatlov Geçidi! Uzaylılar mı, gizli silah mı?

60 yıldır çözülemeyen sır ölümler Dyatlov Geçidi! Uzaylılar mı, gizli silah mı?

İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA