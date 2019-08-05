Badou Ndiaye sürprizi! Anlaştığı takım ortaya çıktı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Badou Ndiaye hakkında bir iddia ortaya atıldı. Seneglali futbolcunun sarı kırmızılılara yeniden transferi de konuşulurken oyuncu hakkında Monaco iddiası geldi. Stoke City'den ayrılmak isteyen futbolcunun Fransız ekibiyle görüşmelerde aşama kaydettiği belirtildi.

Galatasaray'da yeniden kiralanması da gündeme gelen fakt teknik ekibin onay vermediği Badou Ndiaye için Fransa'dan Monaco devreye girdi. Stoke City'den ayrılması beklenen Senegalli yıldızın Monaco ile anlaşma aşamasına geldiği belirtildi. Yahoo Sports France'dan Manu Lonjon'un haberine göre Ndiaye'ye Monaco dışında Rennes, Lille ve Everton da talip.

Stoke City'nin 16 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan transfer ettiği Ndiaye, geçtiğimiz yıl sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giydi. Senegalli futbolcu Galatasaray'da 33 resmi maçta 3 gol, 6 asistle oynadı.

(Futbol Arena)